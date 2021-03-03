باقتراح من المغرب.. الأمم المتحدة تعلن العاشر من ماي يوما دوليا لشجرة الأركان

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، رسميا، العاشر من ماي يوما دوليا لشجرة الأركان، باقتراح من المغرب.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار قدمه المغرب يرمي لإعلان يوم 10 ماي من كل عام، يوما عالميا لشجرة الأركان.

وتهدف هذه المبادرة إلى الاحتفاء بشجرة الأركان، الشجرة المستوطنة في المملكة المغربية، كعامل لتحقيق التنمية المستدامة، سواء على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، أو على الصعيد البيئي والثقافي، فضلا عن المجال الطبي وفن الطهي، على المستويين الوطني والدولي.

وبات إعلان اليوم العالمي لشجرة الأركان بمثابة اعتراف من الجمعية العامة للأمم المتحدة بجهود المغرب من أجل حماية وتثمين شجرة الأركان، كما يراهن عليه المسؤولون لتعزيز التعاون الدولي لدعم والحفاظ على المحيط الحيوي لأشجار الأركان والنهوض بهذا قطاع.

ويسلط هذا المشروع الضوء أيضا على الدور الرئيسي لقطاع الاركان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تمكين المرأة لا سيما في الوسط القروي.