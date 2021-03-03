التوزيع الجغرافي للإصابات الـ594 بكورونا.. جهتا البيضاء وبني ملال في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ594 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 291 حالة جديدة، منها 230 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة بني ملال خنيفرة، 108 حالة، منها 39 بالفقيه بنصالح.

وسجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة 44 حالة، منها 21 حالة بسلا.

وسجلت بجهة مراكش آسفي، 42 حالة، منها 32 بمراكش.

وسجلت بجهة الشمال، 29 حالة، منها 15 بطنجة أصيلة.

وسجلت بجهة الشرق، 26 حالة، منها 12 حالة بوجدة.

وبجهة سوس ماسة سجلت 18 حالة، ثم 13 حالة بجهة درعة تافلالت، و12 حالة بجهة فاس مكناس، و7 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، و4 حالات بالداخلة وادي الذهب.

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