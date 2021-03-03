حفيد كاسترو يثير غضب الشعب الكوبي.. تعرف على السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار حفيد فيدل كاسترو غضبًا عارما في كوبا بعد نشره مقطع فيديو له وهو يتباهى بسيارته المرسيدس الفاخرة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ساندرو كاسترو، صاحب ملهى ليلي، نشر مقطعا مصورا له وهو يستقل سيارته على طول طريق سريع كوبي مهجور، في وقت تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ التسعينيات نتيجة جائحة فيروس كورونا.



ويظهر صوت حفيد الزعيم الكوبي في المقطع وهو يقول لها ساخراً: "أنتِ تعرفين أننا أناس بسطاء، لكن علينا أحياناً أن نخرج الألعاب الصغيرة التي نحتفظ بها في المنزل".

يظهر المقطع أيضاً كيف حثها ساندرو على تسجيل عداد السرعة، الذي يظهره وهو يقود بسرعة تقترب من 145 كم في الساعة، متفاخراً بأن السيارة الألمانية "تلتهم" الطريق السريع، علماً بأن الحد الأقصى للسرعة في كوبا هو 100 كم في الساعة.

وواجه ساندرو كاسترو - الذي يقال إنه في أوائل العشرينات من عمره – انتقادات من بعض مؤيدين للثورة، الذين اتهموه بالنفاق الفاضح.

ودعت مجموعة على فيسبوك تدعى "أرض الآباء أو الموت"، إلى إجراء تحقيق في مصدر ثروة حفيد كاسترو، ويجب سجنه إذا تم اكتشاف أي نشاط غير قانوني.

وبحسب ما ورد، اشتهر ساندرو كاسترو بأنه الأكثر تباهيا بمقتنياته بين أحفاد الزعيم الشيوعي السابق.

يشار إلى أن فيدل كاسترو كان يعشق السلع الفاخرة في شبابه، وقضاء العطلات في جزيرة خاصة قبالة جنوب كوبا - لكنه كان حريصًا أيضًا على نقل صورة التقشف والمساواة إلى أتباعه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتسرب فيها إلى وسائل الإعلام بذخ حفيد كاسترو، فقد نشرت صحيفة "ميامي هيرالد" ووسائل إعلامية أخرى، صورا للحياة المترفة التي يعيشها الشاب.

وفي جزيرة أصبح فيها الخبز والبيض والأطعمة الأساسية الأخرى شيئًا نادرًا – وهي القضية التي يلقي النظام الحالي في كوبا باللائمة على الحظر الذي فرضته حكومة الولايات المتحدة – كشف توني كاسترو عن عشقه للمشروبات الكحولية والأطعمة الفاخرة خلال الاحتفال بعيد ميلاد عمه.

ونشر الشاب صورة له خلال قضائه ليلة في هافانا، بعد تناول وجبة مع والدته ليسيتي أولوا وصورة أخرى له في سيارة بي إم دبليو.