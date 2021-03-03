البيت الأبيض: لا زلنا نقيم تأثير الهجوم الصاروخي الأخير في العراق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال البيت الأبيض مساء يوم الأربعاء إنه لا يزال يقيم تأثير الهجوم الصاروخي الأخير في العراق.

وشدد البيت الأبيض على أنه سيتحرك مجددا إذا خلص التقييم إلى ضرورة الرد على الهجوم الصاروخي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الأربعاء، إن متعاقدا مدنيا أمريكيا توفي بأزمة قلبية أثناء الاحتماء من صواريخ أطلقت على قاعدة في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في بيان "لا يمكننا تحديد المسؤولية في الوقت الحالي، وليس لدينا تقدير كامل لحجم الأضرار".

وأضاف كيربي أنه تم استخدام الأنظمة الدفاعية الخاصة بقاعدة عين الأسد الجوية وإن وزير الدفاع لويد أوستن يتابع الموقف عن كثب.