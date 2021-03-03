عبث بأمن ليبيا.. أردوغان يواصل تدريب مليشيات السراج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

انتهاكات بالجملة تعبث بأمن ليبيا وتستهدف إجهاض مسار حل في بلد يكابد من أجل الخروج من نحو عقد من الفوضى.



وزارة الدفاع التركية أعلنت، اليوم الثلاثاء، انتهاءها من تقديم دورة عسكرية لعناصر مليشيات حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس، زاعمة أنها تعمل وفق "اتفاقيات التدريب والمساعدة والمشورة العسكرية".

ويقضي الاتفاق الذي وقعته لجنة 5+5 العسكرية الليبية، في 23 أكتوبر/ تشرين أول الماضي بجنيف، بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وتعليق برامج واتفاقات التدريب مع الدول في أجل أقصاه 90 يوما من الاتفاق.

وفي بيان، أوضحت وزارة الدفاع التركية أنها تواصل تقديم التدريب للعناصر الليبية، وقدمت لهم "تدريبا على مدافع الهاون" بالداخل الليبي، وفقا لما تظهره صور مرفقة، مؤكدة أنها ستواصل تقديم التدريبات لقوات الوفاق.

وتستمر أنقرة في تحديها لإرادة الليبيين والقرارات الدولية، حيث كشفت مواقع الرصدد الجوي استئنافها لجسر جوي عسكري مع بلد بدأ لتوه مرحلة بناء جديدة لتوحيد مؤسساته وإرساء استقراره.

وأكدت مواقع الرصد الجوي أن أنقرة أرسلت 3 طائرات للشحن العسكري إلى الغرب الليبي، للمرة الأولى منذ تسمية السلطة الجديدة بليبيا في 5 فبراير/ شباط الماضي، والـ46 منذ اتفاق وقف إطلاق النار بجنيف في 23 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أبرزها قاعدة الوطية، ورغم انتهاء المهلة المحددة لسحب المرتزقة من ليبيا، إلا أن أنقرة لا تزال تجند المرتزقة داخل الأراضي السورية، تمهيدًا لنقلهم إلى الأراضي الليبية، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان