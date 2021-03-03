شكرا لقرائتكم خبر 5 سنوات جديدة لأبوالغيط بإجماع وزراء خارجية العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر وزراء الخارجية العرب أمس، التجديد للأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط لولاية مدتها خمس سنوات.

ووافق الوزراء بالإجماع على طلب مصر بالتجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط لفترة جديدة تبدأ من الأول من يوليو المقبل، وذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي يسبق جلسة الدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري الذي عقد بمقر الجامعة أمس.

وانتخب أبوالغيط الذي شغل منصب وزير الخارجية في مصر، أمينا عاما للجامعة في الثالث من مارس 2016 خلفا للدبلوماسي المصري نبيل العربي، وتنتهي الولاية الأولى للأمين العام للجامعة العربية في 30 يونيو المقبل.

وأكد أبوالغيط أمس في كلمته أمام الجامعة أن المنطقة العربية ما زالت تعيش في حزام من الأزمات، وفي بؤرة تهديدات خطيرة محيطة بها، مشيرا إلى أنه يضاعف من تعقيد الموقف حالة اللايقين والسيولة التي تطبع الوضع الدولي برمته، حيث لا تزال أزمة وباء كورونا العالمي تتلاحق فصولها، وستظل تبعاتها وآثارها مخيمة على الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية لفترة غير قصيرة.