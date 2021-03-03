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أمير الكويت يدعو الحكومة الجديدة لخلق الفرص

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- بواسطة أيمن الوشواش - دعا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر، الحكومة الجديدة برئاسة صباح الخالد الحمد الصباح إلى التطوير لخلق الفرص وسرعة الإنجاز للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وشدد على ضرورة الانطلاق نحو العمل الجماعي بروح الفريق الواحد لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمية لتحقيق ما ينشده أبناء الشعب الوفي من آمال وطموحات تنموية على كافة الأصعدة.

وتشكلت الحكومة الجديدة من 15 وزيرا، وضمت نائبين لرئيس الوزراء، هما الشيخ حمد جابر العلي إلى جانب منصبه كوزير للدفاع وعبدالله الرومي إلى جانب منصبه كوزير للعدل وتعزيز النزاهة وهو وزير جديد في الحكومة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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