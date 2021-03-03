ترحيب يمني بمعاقبة أمريكا لقيادات الحوثي

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وقالت وزارة الخارجية في بيان «تؤكد الحكومة اليمنية على أن رفض ميليشيات الحوثي الاستجابة لدعوات السلام واستمرارها في تنفيذ أجندة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة، هو ما يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ويفاقم من الأزمة الإنسانية في البلاد».
وطالت العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية كلا من منصور السعدي المعروف بأنه رئيس أركان القوات البحرية في الميليشيات، وأحمد الحمزي قائد ما تسمى بالقوات الجوية، وأكدت واشنطن أن القياديين الحوثيين المعاقبين «ينفذان أجندة الفوضى الإيرانية المزعزعة للاستقرار».
وأوضحت أن العقوبات على القياديين جاءت بسبب الهجمات الأخيرة التي شنتها الميليشيات، كما دانت الخزانة الأمريكية الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت أحياء سكنية في جازان، وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي، في البيان «تدين الولايات المتحدة تدمير المقاتلين الحوثيين المواقع المدنية، إن هذين الشخصين يقودان القوات التي تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن».
وأضافت أن الحرس الثوري الإيراني قدم للحوثيين الدعم العسكري لشن هجمات في اليمن وعلى السعودية، مضيفة «إن نظام إيران قدم مساعدات مادية مباشرة للحوثيين بما في ذلك الصواريخ والمسيرات».
مشاهدات يمنية
- ميليشيات الحوثي تشن حملة جباية وتبرعات باسم المجهود الحربي بمناطق سيطرتها.
- الجيش السعودي ينتزع أكثر من 1400 لغم حوثي وأعيرة غير متفجرة خلال الأسبوع الماضي.
- أسرى حوثيون يكشفون خيانة قياداتهم وفرارهم من جبهات مأرب.
- مقتل ثلاثة طلاب بانفجار قنبلة أمام مدرسة بمحافظة إب.
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