شكرا لقرائتكم خبر كسوة وسلال غذائية سعودية للمهرة وحضرموت وسقطرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية بمحافظة المهرة، حيث تم توزيع 700 كسوة شتوية في مديريات الغيضة وحات وقشن.

وأشاد الأمين العام للمجلس المحلي عبدالله نيمر، بدور المملكة ممثلة بالمركز على جهودها وتدخلاتها في مختلف القطاعات، موضحا أن الكسوة الشتوية ستسهم في تخفيف الأعباء على الأسر الأشد احتياجا.

وبدأ المركز توزيع 76 طنا و184 كجم للمناطق الريفية لحديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى. وعبر مشايخ وأهالي وشخصيات اجتماعية عن امتنانهم لمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعداته المحتاجين من أهالي المديرية.

وأطلق المركز أمس المرحلة الثانية من مشروع الكسوة الشتوية بمحافظة حضرموت، مستهدفا توزيع 1,300 حقيبة شتوية في مديريات تريم والسوم والعبر ورماه وثمود بوادي وساحل حضرموت، وتحتوي الكسوة الواحدة على 4 بطانيات و4 جاكيتات و4 كنزات، وتستفيد منها 1,300 أسرة.