شكرا لقرائتكم خبر اعتقال إرهابي وضبط قذائف مضادة للدبابات في الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أمس، بأن الجيش اعتقل إرهابيا بمنطقة برج باجي المتاخمة للحدود الجزائرية مع مالي، وأن الأمر يتعلق بإرهابي التحق سنة 2016 بإحدى التنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل.

وكشف عن ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وثلاث قذائف ( آر بي جي2-) مضادة للدبابات، وثلاث قذائف» آر بي جي2-) مضادة للأفراد، وقذيفة (آل جيه) مضادة للأفراد بالإضافة إلى 136 طلقة ذخيرة.

وأشار إلى ضبط كمية ذخيرة أخرى بمنطقة إن أميناس تقدر بــ 2485 طلقة من مختلف العيارات.