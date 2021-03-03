شكرا لقرائتكم خبر اعتقال إرهابي وضبط قذائف مضادة للدبابات في الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف عن ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وثلاث قذائف ( آر بي جي2-) مضادة للدبابات، وثلاث قذائف» آر بي جي2-) مضادة للأفراد، وقذيفة (آل جيه) مضادة للأفراد بالإضافة إلى 136 طلقة ذخيرة.
وأشار إلى ضبط كمية ذخيرة أخرى بمنطقة إن أميناس تقدر بــ 2485 طلقة من مختلف العيارات.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال إرهابي وضبط قذائف مضادة للدبابات في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.