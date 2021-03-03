شكرا لقرائتكم خبر قرار فرنسي يتصدى لتجاوزات طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان «إن الأوروبيين سيعرضون مشروع قرار على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدين تعليق إيران لبعض عمليات التفتيش المتعلقة ببرنامجها النووي».

وأوضح أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية أن «القرار سيدفعنا في الأيام القليلة المقبلة للاحتجاج في إطار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

ومضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدما قبل يومين في خطة تدعمها الولايات المتحدة، لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم تحذيرات روسية وإيرانية من عواقب وخيمة.

وفي سياق متصل أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الإيراني حسن روحاني، بأنه يتعين على طهران تقديم مبادرات واضحة وفورية للسماح باستئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وعبر ماكرون لروحاني عن «قلقه البالغ» من قرارات إيران التي تنتهك اتفاق فيينا لعام 2015.

وقال بيان الإليزيه «بعد أن ذكر روحاني بالجهود التي بذلتها فرنسا مع شركائها في السنوات الماضية للتوصل إلى حل من خلال التفاوض، شدد رئيس فرنسا على أهمية أن تقدم إيران مبادرات واضحة وفورية حتى يتسنى استئناف الحوار مع كل الأطراف الموقعة على اتفاق فيينا».