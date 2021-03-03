وثيقة تفضح خطط إردوغان لتصفية جنرالات تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فضحت وثيقة جديدة تضمنتها سجلات “ويكيليكس” خطط الرئيس رجب طيب إردوغان لتصفية نصف جنرالات الجيش التركي تقريبا قبل أكثر من عام مما سمي بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

وتضمن تقرير أعدته هيئة الأركان العامة في ربيع 2015 وأرسل إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ووصل فيما بعد إلى صهره بيرات ألبيراق، معلومة تفيد بضرورة طرد 63 جنرالا من الجيش، وفقا لصحيفة (زمان) التركية.

يذكر التقرير، الموجود في صندوق البريد الالكتروني لبيرات ألبيراق، أنه قبل نحو عام ونصف العام من محاولة انقلاب 2016، يصنف 1521 عسكريا في الجيش، على أنهم “مقربون من حركة الخدمة”، كما يشير إلى أنه كان هناك تخطيط لإقالة 63 جنرالا من الجيش.

ويتبين أن ملفا بعنوان “GENKUR” أرسل إلى بيرات ألبيراق من شقيقه سرحات ألبيراق تحت اسم “مذكرة لقاء خاص”، في 7 مايو 2015، ويكشف أن عملية الرصد للعسكريين بدأت قبل 15 يوليو 2016 بكثير، ويؤكد التقرير أن أكثر من 1400 اسم مقربين من حركة “الخدمة” طردوا من القوات المسلحة التركية بين 1984-2010.

ويعزز التقرير نظرة المعارضة التي تقول بأن الرئيس إردوغان دبر هذا الانقلاب أو استغله لتصفية الجيش والمؤسسات السيادية في البلاد.

وبحسب معطيات وزارة الدفاع الوطني، تم طرد 20,612 عنصرا من الجيش بعد انقلاب 2016، بالإضافة إلى استمرار المحاكمات والتحقيقات القضائية والإدارية لنحو 3 آلاف و560 فردا، وبحجة الانقلاب طرد إردوغان 149 جنرالا من أصل 326 جنرالا في القوات المسلحة.

ونشر موقع ويكيليكس في ديسمبر 2016 أرشيفا موثوقا به يمكن البحث فيه عن 57934 رسالة بريد الكتروني من عنوان البريد الالكتروني الشخصي لبيرات ألبيراق الذي كان يشغل وقتها منصب وزير الطاقة التركي.

طرد جنرالات الجيش:

