شكرا لقرائتكم خبر غانتس: لن نسمح لإيران بتجاوز حدودها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس «إن إيران تسعى لتحسين موقفها قبل أي مفاوضات محتملة حول ملفها النووي، وشدد على أنهم لن يسمحوا لها بتجاوز حدودها».

وأشار إلى أنهم سيواصلون العمل ضد أي تهديد بالتعاون مع شراكاتنا الجديدة والقديمة، خاصة الولايات المتحدة، حتى لا تتمكن إيران من تطوير قدرة نووية.

وعد غانتس إيران مسؤولة عن الانفجار الذي تعرضت له سفينة الشحن «إم في هيليوس راي»، كجزء من زيادة الضغط من أجل إعادة التفاوض على الاتفاق بشأن برنامجها النووي لتحسين شروطه مع واشنطن. وكانت سفينة شحن السيارات «إم في هيليوس راي» الإسرائيلية متوجهة إلى سنغافورة عندما تعرضت لانفجار الخميس في شمال غرب خليج عمان، وفق مجموعة «درياد غلوبال» التي تتخذ من لندن مقرا لها وتعنى بالأمن البحري. وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، من أن بلاده ستضرب إيران في كل أنحاء المنطقة بعدما اتهمها بالتسبب في انفجار استهدف سفينة إسرائيلية الأسبوع الماضي في خليج عمان.

وقال نتنياهو «من الواضح أن هذا عمل إيراني. إيران هي العدو الأكبر لإسرائيل وسنضربها في كل أنحاء المنطقة».

وتحاول واشنطن والأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي - فرنسا وألمانيا وبريطانيا - إنقاذ الاتفاق الذي منح طهران تخفيفا للعقوبات الدولية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.