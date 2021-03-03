شكرا لقرائتكم أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية لفترة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وافق وزراء الخارجية العرب، الأربعاء، على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، لفترة جديدة حيث تمت الموافقة بإجماع وزراء الخارجية العرب على طلب مصر التجديد لأبو الغيط لفترة جديدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وجاءت الموافقة خلال الاجتماع التشاوري الذي يسبق الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي تبدأ في وقت لاحق اليوم.

ويأتي الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية.

ويناقش المجلس تعيين الأمين العام لجامعة الدول العربية وإعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية المقبلة في دورتها (31 ) المقرر عقدها في الجزائر إلى جانب عدد من قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والشؤون المالية والإدارية.

وأبو الغيط، الذي شغل منصب وزير الخارجية في مصر في الفترة من يوليو 2004 وحتى مارس 2011، اختير لمنصب الأمين العام للجامعة العربية خلفا للأمين السابق نبيل العربي، الذي انتهت ولايته بنهاية يونيو 2016.