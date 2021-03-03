اخبار العالم

اليوم «الأكثر دموية».. مقتل 38 شخصاً في ميانمار

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم «الأكثر دموية».. مقتل 38 شخصاً في ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - أ ف ب
أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لميانمار، السويسرية كريستين شرانر بورغنر في مؤتمر، الأربعاء، أن اليوم «كان الأكثر دموية» في ميانمار منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط الماضي، مع سقوط «38 قتيلاً».
وقالت المبعوثة في اتصال عبر الإنترنت من سويسرا، مع صحفيين في الأمم المتحدة: «لدينا الآن أكثر من 50 قتيلاً منذ بدء الانقلاب، وعدد من الجرحى».

التقييمات

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا