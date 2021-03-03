شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم «الأكثر دموية».. مقتل 38 شخصاً في ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - أ ف ب

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لميانمار، السويسرية كريستين شرانر بورغنر في مؤتمر، الأربعاء، أن اليوم «كان الأكثر دموية» في ميانمار منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط الماضي، مع سقوط «38 قتيلاً».

وقالت المبعوثة في اتصال عبر الإنترنت من سويسرا، مع صحفيين في الأمم المتحدة: «لدينا الآن أكثر من 50 قتيلاً منذ بدء الانقلاب، وعدد من الجرحى».