اللقاحات المضادة لـ«كورونا» تتدفق على إفريقيا

نيروبي-رويترز

تلقت كينيا أكثر من مليون جرعة من لقاح شركة «أسترا زينيكا» للوقاية من وباء «كوفيد-19»، الأربعاء، فيما قالت رواندا إنها أول دولة في إفريقيا تحصل على جرعات من شركة «فايزر»، وذلك في ظل الجهود التي تستهدف الإسراع بعمليات التطعيم في أكثر دول العالم فقراً.

وفي ضوء شح الموارد وضعف الإمكانيات مقارنة بباقي دول العالم، تتسابق الدول الإفريقية للحصول على الجرعات اللازمة لحماية نحو 1.3 مليار إنسان في القارة وإعادة فتح الأعمال التجارية بأمان.

وتضررت إفريقيا من فيروس «كورونا» بصورة أقل نسبياً من باقي العالم، وسجلت 104 آلاف وفاة بحسب إحصاء. ويقل هذا العدد عن الوفيات في دول مثل الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا وبريطانيا.

وشحنة كينيا، هي جزء أولي من حصة تبلغ 3.56 مليون جرعة مخصصة من برنامج «كوفاكس» العالمي لتوزيع اللقاحات.

ويهدف برنامج «كوفاكس» الذي يقوده التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين إلى تقديم أكثر من 1.3 مليار جرعة إلى 92 دولة ذات دخل متوسط ومنخفض، لحماية ما يصل إلى 20 بالمئة من سكانها.

وفي كيجالي، قال مسؤولون إن رواندا ستحصل على أولى الجرعات من لقاح «فايزر» الواقي من «كوفيد-19» التي ستصل إلى إفريقيا وفق خطة التوزيع. وقالت وزارة الصحة إنه من المقرر أن تصل الشحنة التي تشمل 102960 جرعة إلى كيجالي بعد ساعات من وصول رحلة تحمل 240 ألف جرعة من لقاح «أسترا زينيكا» من معهد «سيروم» الهندي للمصل واللقاح.

وقال فودي ندياي منسق الأمم المتحدة المقيم بالبلاد إن رواندا من بين أولى الدول ذات الدخل المنخفض التي تحصل على نوع اللقاح الذي يتطلب الحفظ في درجة برودة شديدة.

وتعتزم رواندا تدشين حملة التطعيم، الجمعة، وستكون الأولوية للعاملين في القطاع الصحي وغيرهم من المعرضين لخطر الإصابة بفيروس «كورونا» بشكل كبير. وتأمل في تطعيم 30 بالمئة من سكانها البالغ عددهم نحو 12 مليوناً قبل نهاية هذا العام.

وفي غرب إفريقيا، تسلمت السنغال 324 ألف جرعة من لقاح «أسترا زينيكا» في وقت سابق من الأربعاء، في إطار برنامج «كوفاكس» العالمي. وتضاف هذه الجرعات إلى 200 ألف لقاح اشترتها السنغال من شركة «سينوفارم» الصينية لبدء المرحلة الأولى من حملة التطعيم المحلية. وتلقى نحو 40 ألفاً من بينهم الرئيس ماكي سال لقاح «سينوفارم» منذ بدء الحملة الأسبوع الماضي.

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