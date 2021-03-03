شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يحذر من تنامي اليمين المتطرف في إسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

كشف مرصد الأزهر أن الفكر اليميني المتطرف يشكِّل تهديداً خطراً على أمن المجتمعات واستقرارها، كما أنه لا يقل خطورة عن أفكار الجماعات المتطرفة التي ترتكب جرائمها باسم الدين؛ فهما وجهان لعملة واحدة. وأعلن المرصد، في تقرير الأربعاء، تقديره للتحركات القضائية التي تسعى إلى مواجهة تنامي خطر تيار اليمين المتطرف؛ للحفاظ على تماسك المجتمعات وحمايتها من كل فكر أو سلوك يهدِّد أمنها واستقرارها. وحذر المرصد من تصاعد مؤشر خطاب الكراهية لتيار اليمين المتطرف في إسبانيا، متمثلاً في حزب «فوكس»، على نحو متكرر، كإشادة الحزب بذكرى سقوط غرناطة، منذ 529 عاماً، وهذا ما رآه المرصد يستلزم الوقوف بحزم أمام جميع الآراء التي تثير الكراهية؛ لأنها المدخل الأول للتنظيمات المتطرفة. وأهاب المرصد بالحكومات اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، وسن قوانين؛ لمواجهة هذه التيارات التي زاد خطرها، داعياً الجهات المسؤولة إلى قطع سبل الدعم عن هذه التوجهات المتشددة، التي تسعى لإحداث الشقاق داخل المجتمع الواحد، بما يهدد عملية التعايش السلمي والاندماج المجتمعي. وتابع: إن مشكلة «التطرف» على رأس القضايا التي يُعنى بها مرصد الأزهر؛ إذ يتابعها بالرصد والتحليل؛ للوقوف على أسبابها وطرق علاجها والوقاية منها. ويؤكد في إصداراته المتعددة أن مشكلة التطرّف هي واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه العالم في وقتنا المعاصر، كما أن التطرّف لا يقتصر على مجتمع أو دين أو طائفة بعينها، بل هو ظاهرة تلبست بها الكثير من التنظيمات والتوجهات المتعصبة لفكرها أو ثقافتها. ولا شك أن العالم حالياً يواجه تحدياً كبيراً في مواجهة انتشار فكر الجماعات المتطرفة بين الشباب، لكن الغرب يعاني صوراً أخرى من التطرّف أبرزها التطرّف اليميني.