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ميليشيات أمريكية تخطط لمهاجمة الكونجرس.. والشرطة تتأهب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب
أعلنت الشرطة المكلفة أمن مبنى «الكابيتول» في واشنطن، الأربعاء، استعدادها للتصدي إلى «أي تهديد»، منبّهة من «خطة محتملة لميليشيات» لمهاجمة مقرّ الكونجرس، الخميس، بعدما تعرّض في 6 كانون الثاني/يناير إلى هجوم على يد أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب. وكتبت الشرطة في بيان «حصلنا على معلومات تشير إلى خطة محتملة لميليشيات محددة لاقتحام مبنى الكابيتول في 4 آذار/مارس»، وأكدت أنّها «على اطلاع واستعداد لأي تهديدات محتملة». ويعتقد أعضاء في حركة «كيو-أنون» التي تؤمن بنظرية المؤامرة أنّه في 4 آذار/مارس سوف ينصّب ترامب رئيساً لولاية ثانية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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