شكرا لقرائتكم خبر عن مدفيديف يخرج من الدور الأول من بطولة روتردام للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول في بطولة روتردام الهولندية للتنس من دورها الأول، بسقوطه الأربعاء، أمام الصربي دوشان لايوفيتش 7-6 و6-4. وكان مدفيديف الذي ارتقى إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي، بعد أن حل وصيفاً في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، خلف الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول عالمياً منذ عشرة أيام، يأمل في استعادة بريقه الذي أظهره نهاية العام الماضي ومطلع الحالي. وكان مدفيديف حقق سلسلة من 20 انتصاراً متتالياً منذ نهاية 2020 مكّنه من التتويج بلقب البطولة الختامية، ومطلع الحالي قبل أن يسقط أمام ديوكوفيتش. إلا أن الروسي (25 عاماً) لم يبد مرتاحاً في اللقاء، حيث ارتكب ثمانية أخطاء مزدوجة في غضون ساعة و34 دقيقة، أحدها عند إرساله في الشوط العاشر من المجموعة الثانية ليخسره ويمنح منافسه التقدم 5-4 قبل أن يحطّم مضربه، ويحسم لايوفيتش المواجهة عند إرساله. وأهدر مدفيديف فرصة محققة في الإطاحة بالإسباني رافايل نادال من المركز الثاني في التصنيف العالمي في حال وصوله إلى النهائي، لاسيما بعد انسحاب الماتادور من روتردام بسبب إصابة في ظهره. ويلتقي لايوفيتش (27 عالمياً) في الدور الثاني مع الكراوتي بورنا تشوريتش (26 عالمياً) الذي أقصى الهولندي بوتك فان دي زاندشولب المشارك ببطاقة دعوة 6-4، 7-6. وكانت هناك مفاجأة في الدور الأول بخروج الألماني ألكسندر زفيريف السابع عالمياً أمام الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 7-5 و6-3.