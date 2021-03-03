شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سان أنطونيو سبيرز ينتقد قرار عدم ارتداء الكمامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد غريغ بوبوفيتش مدرب سان أنطونيو سبيرز المشارك في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أن لاعبي فريقه سيتجاهلون قرار ولاية تكساس بالسماح بعدم ارتداء الكمامات واصفاً حاكم الولاية غريغ أبوت بأنه جاهل.

وكان أبوت أعلن الثلاثاء أنه سينهي قرار الولاية بوجوب ارتداء الكمامات في محاولة لفتح تكساس مئة في المئة على الرغم من تخوف المراكز الصحية للمراقبة والوقاية من إمكان ظهور جائحة «كوفيد-19» مجدداً.

وجاء كلام بوبوفيتش في نهاية مباراة فريقه ضد نيويورك نيكس (119-93) مشيراً إلى أن فريقه سيستمر في اتباع بروتوكول رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة الذي يوصي بارتداء اللاعبين أفراد الجهاز الفني والرسميين، الكمامة.

وقال بوبوفيتش: في ما يتعلق باللاعبين، فإننا سنستمع إلى رابطة الدوري وليس الى الحاكم، منتقداً قرار أبوت وواصفاً إياه بأنه مثير للحيرة.

وتابع انتقاده لشخص أبوت بقوله: «إنه يتصرّف وكأن الوباء انتهى إلى غير رجعة في حين يشير الخبراء الى عكس ذلك. لقد اختبرنا هذا الأمر مرة واحدة، هل سنعيش هذه التجربة مرة جديدة؟ أعتقد أن حالات جديدة ستظهر».

وكانت تكساس وهي ثاني اكبر ولاية من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة، أصدرت قراراً بضرورة ارتداء الكمامة قبل 8 اشهر، قبل ان يكشف أبوت بأن قراراً جديداً يسمح بعدم ارتداء الكمامة سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأربعاء.(وكالات)