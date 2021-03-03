شكرا لقرائتكم خبر عن برونو جينيزيو مدرباً لرين الفرنسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار رين الفرنسي المدرب برونو جينيزيو للإشراف عليه خلفاً لجوليان ستيفان الذي استقال من منصبه، الاثنين، بحسب ما أعلن مصدر في النادي، الأربعاء، ليؤكد معلومات نشرتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية.

وكان ستيفان أعلن استقالته بسبب تراجع نتائج الفريق في الآونة الأخيرة، علماً بأنه قاده إلى إحراز كأس فرنسا عام 2019، وإلى احتلال المركز الثالث في الدوري المحلي الموسم الماضي، ما جعله يشارك في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه خلال الموسم الحالي.

وأجمعت الصحف الفرنسية في اليومين الأخيرين، على أن جينيزيو، مدرب ليون السابق من 2015 إلى 2019، هو المرشح الأبرز لتدريب رين.

كما درب جينيزيو في الصين، وتحديداً نادي بكين جوان، من 2019 إلى 2021.(وكالات)