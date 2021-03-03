شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا ستسمح بحضور الجماهير في «كوبا أمريكا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف وزير الرياضة الكولومبي، أن بلاده وهي إحدى دولتين، إلى جانب الأرجنتين، ستستضيف كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا)، ستسمح بحضور جماهيري بنسبة 30 في المئة من سعة الملاعب بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال أرنستو لوسينا لراديو «كاراكول»: لا معنى لإقامة كوبا أمريكا من دون جمهور. نحن بصدد العمل على البروتوكول الصحي للسماح بنسبة 30 في المئة من سعة الملاعب.

وقد ترتفع هذه النسبة إذا سارت خطة كولومبيا في التلقيح بحسب البرنامج الموضوع لها، وفي حال تراجعت نسبة الإصابات. وحتى يومنا، تلقى 149 ألف شخص جرعة اللقاح من أصل 35 مليون نسمة هو عدد سكان كولومبيا.

وتقام كوبا أمريكا التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد-19» في الفترة من 11 حزيران/يونيو إلى العاشر من تموز/يوليو المقبلين، وهذه هي المرة الأولى التي تقام في دولتين. وأُقفلت الملاعب الرياضية في كولومبيا أمام الجمهور منذ آذار/مارس الماضي. (أ ف ب)