نقل دوق إدنبرة إلى مستشفى بارثولوميو لأمراض القلب

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"الخليج 365" من لندن: أعلن قصر باكينغهام الملكي البريطاني عن نقل دوق أدنبرة الإثنين، بواسطة سيارة إسعاف، إلى مستشفى سانت بارثولوميو في لندن لإجراء "اختبار ومراقبة حالة قلبية موجودة مسبقًا".

وأمضى زوج ملكة ريطانيا الأمير فيليب، 99 عامًا، 14 يومًا في مستشفى الملك إدوارد السابع، بعد كان تم إدخاله في البداية "لبضعة أيام'' في 16 فبراير كإجراء احترازي بعد الشعور بتوعك، مما يجعل هذه أطول فترة إقامة له في المستشفى.

وقال بيان القصر الملكي إن حالة الأمير فيليب، مريحة ويستجيب للعلاج، ولكن من المتوقع أن يبقى في المستشفى حتى نهاية الأسبوع على الأقل.

يصف مستشفى بارثولوميو نفسه بأنه "مستشفى مشهور عالميًا" و"مركز امتياز لرعاية القلب والسرطان على حد سواء" ، ويقع بالقرب من كاتدرائية القديس بولس في قلب لندن.

يشار إلى أن الأمير فيليب موصوف بتمتعه بصحة ممتازة لرجل يبلغ من العمر 99 عامًا لا يزال يتمتع بأسلوب حياة نشط. لكنه عانى في السنوات الأخيرة أكثر من ذلك بقليل مع المرض، حيث عانى من عدد من الأمراض على مدى العقد الماضي، بما في ذلك:

- ديسمبر 2011، أربعة أيام في المستشفى: تم نقل الأمير فيليب جواً إلى مستشفى بابوورث في كامبردجشاير من ساندرينغهام قبل يومين من عيد الميلاد بعد معاناته من آلام في الصدر، وخضع لعملية جراحية لشريان تاجي مسدود.

- يونيو 2012: نُقل فيليب إلى المستشفى لستة أيام، بعد إصابته بعدوى في المسالك البولية خلال مسابقة ملكة النهر بمناسبة اليوبيل الماسي للملكة.

- يونيو 2013: أجرى جراحة في البطن لحالة لم يتم الكشف عنها وحيث قضي عيد ميلاده الـ 92 في المستشفى الذي امضى فيه 11 يومًا.

- ديسمبر 2016: ألغت الملكة وفيليب فجأة خططهما لمغادرة لندن لقضاء إجازتهما الاحتفالية في نورفولك بعد أن أصابهما نزلات برد شديدة.

- يونيو 2016: انسحب الدوق من حدث ذكرى معركة غوتلاند مشيرًا إلى مرض بسيط.

- يونيو 2017: تم إدخال فيليب إلى المستشفى لثلاثة أيام "كإجراء احترازي" لعدوى ناجمة عن حالة موجودة مسبقًا.

- أبريل 2018: أمضى الدوق ما يقرب من أسبوعين في المستشفى بعد استبدال مفصل الورك بنجاح.

- ديسمبر 2019: أمضى خمسة أيام يعالج في مستشفى الملك إدوارد بلندن من حالة مرضية مسبقة''.

- فبراير 2021: نُقل الأمير فيليب إلى مستشفى الملك إدوارد لتلقي العلاج من عدوى وامضى 14 يوما قبل نقله لمستشفى بارثولوميو.

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