شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر: نستهدف تطبيق استراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقديره لجهود المجلس القومي للمرأة، مؤكدا أن هدف اللجنة هو مساعدة المجلس لتطبيق استراتيجية تمكين المرأة 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "مطر" أن التعاون بين المجلس القومي للمرأة ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان هي خطوة هامة، كون المجلس يتلقى الكثير من الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان.

تصريحات النائب محمد تيسير مطر جاءت خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، مع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة؛ لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، استعداد المجلس للتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في كل القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والإشارة لكل قانون وما يحققه من مردود للحقوق الأساسية (اقتصادية- اجتماعية- صحية،… إلخ)، فدور النواب بالبرلمان أكثر فاعلية وتأثيرًا للخارج.

وتمنّت أن تكون هناك خطة إعلامية متفردة تصدر أسبوعيًّا من اللجنة على هيئة رسالة قصيرة للعالم بثلاث لغات (عربية- إنجليزية- فرنسية) بالإنجازات التي تحققها مصر في مجال حقوق الإنسان.