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لمواجهة المخاطر.. دورات أمنية وتثقيفية للعاملين بمطار القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

عقدت شركة ميناء القاهرة الجوي، دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية أمنية، بالتعاون مع قطاع الأمن للعاملين بالشركة.

يأتي ذلك وفق توجيهات مجدي إسحق رئيس الشركة، لبث الحس الأمني لمواجهة المخاطر والتحديات التي قد تواجه العاملين في مختلف القطاعات، أثناء العمل للحفاظ على الأرواح والمنشآت داخل هذا المرفق الحيوي.

أعد هذا البرنامج التدريبي إدارة أمن الطيران المدني بقطاع الأمن بالشركة، وتقوم بتدريس المحتوى العلمي من خلال عقد هذه الدورات بشكل دوري حتى يتسنى تدريب أكبر عدد من العاملين، وذلك مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من فيروس .

وقالت شركة الميناء، إن الدورات تأتي في إطار الاهتمام بتأهيل وتطوير العنصر البشري، من خلال تعزيز الوعي الأمني والثقافة الأمنية، وبما يتفق مع تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).​

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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