الجامعة العربية تكرم ولي العهد تقديرا لإنجازاته التنموية

جاء ذلك خلال استقبال الأمين لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لوزير الخارجية بمكتبه بمقر الجامعة العربية، على هامش زيارته للقاهرة للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة العادية الـ(155) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.
حضر تسليم الدرع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، السفير عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية، عبدالرحمن بن أركان الداود.
يذكر أن «درع العمل التنموي العربي» جائزة سنوية تمنحها الجامعة العربية لشخصيات قيادية وريادية عربية لديها إسهامات معروفة وملموسة ومؤثرة في مجال التنمية بمعناها الشامل، وبما يُفسح المجال أمام تعميم التجارب والاستفادة من الخبرات على أوسع مدى ممكن.
ويتمُ الإعلان عن الفائز بجائزة «درع العمل التنموي العربي» في كل عام، حيث يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بتسليم الجائزة للشخصيات الحائزة على التكريم.
وتهدف الجامعة من الجائزة إلى تسليط الضوء على النماذج الناجحة والمُلهمة في مجال التنمية على الصعيد العربي لينتبه إليها المهتمون والعاملون في هذه المجالات ويتطلعون إلى الاستفادة منها واستلهامها.
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