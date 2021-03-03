قطر: نثمن بيان العلا وتطبيقه سيكون إيجابيا

وشدد الوزير القطري على أن «الحوار البناء هو السبيل لحل الخلافات بالطرق السلمية». وسبق أن رحبت دولة قطر خلال شهر يناير الماضي ببيان العلا، الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي الـ41، مؤكدة أن القمة جاءت في لحظة حاسمة في مسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي. وكانت أعمال الدورة العادية الـ (155) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، قد بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة دولة قطر.
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