قطر: نثمن بيان العلا وتطبيقه سيكون إيجابيا

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء، أن تطبيق بيان قمة العلا سينعكس إيجابا على العلاقات الخليجية والعربية، مبينا في كلمته خلال اجتماع الدورة الـ 155 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، المنعقد بالقاهرة؛ إن «قطر تثمن بيان العلا».

وشدد الوزير القطري على أن «الحوار البناء هو السبيل لحل الخلافات بالطرق السلمية». وسبق أن رحبت دولة قطر خلال شهر يناير الماضي ببيان العلا، الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي الـ41، مؤكدة أن القمة جاءت في لحظة حاسمة في مسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي. وكانت أعمال الدورة العادية الـ (155) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، قد بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة دولة قطر.