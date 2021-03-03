الجزائر تحبط محاولة تفجير في العاصمة

ابوظبي - سيف اليزيد - أحبطت أجهزة أمن الجزائر محاولة تفجير قنبلة في عملية إجرامية كانت تستهدق العاصمة الجزائرية.

وكشفت وزارة الدفاع الوطنى، في موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الأجهزة الأمنية تمكنت، خلال هذا الأسبوع، من تفكيك خلية مكونة من ثلاثة عناصر تنشط في جبال ولاية تيبازة غربي العاصمة.

وأوضحت الوزارة أنه تبين بعد التحقيقات أن أحد الموقوفين من هذه الخلية نقل قنبلة تقليدية الصنع ووضعها في مكان محدد بضواحي بلدة "الكاليتوس" في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائر.

وأضافت أن "هذه القنبلة والتي كانت موجهة للاستعمال في عملية إجرامية بالجزائر العاصمة، تم تحديد مكانها وتفكيكها، أمس الثلاثاء، من طرف فرقة تدخل مختصة للجيش الوطني الشعبي".