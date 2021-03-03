تحذير من محاولة مهاجمة مبنى الكونجرس الأميركي غدا

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حذرت إدارة شرطة مبنى الكونجرس الأميركي، اليوم الأربعاء، من مؤامرة محتملة "لاختراق جماعة مسلحة مجهولة لمبنى الكابيتول" غدا الخميس.

وأضاف بيان صادر عن شرطة الكابيتول أنها تعمل مع وكالات في الولاية وأخرى اتحادية "لوقف أي تهديدات لمبنى الكابيتول". وقالت الشرطة "نأخذ معلومات المخابرات على محمل الجد". ولم يقدم البيان أي تفاصيل إضافية بخصوص التهديد.

ويصادف يوم غد الخميس الموعد الذي زعم بعض أصحاب نظريات المؤامرة اليمينية أن الرئيس السابق دونالد ترامب، سيؤدي فيه اليمين لولاية ثانية في المنصب.

واقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي وعطلوا لساعات التصديق الرسمي على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات التي جرت يوم 3 نوفمبر الماضي على ترامب في هجوم أسفر عن مقتل خمسة بينهم ضابط شرطة.

وأشار بيان شرطة الكابيتول إلى أنها أدخلت بالفعل "تحسينات أمنية كبيرة" على المبنى الذي يضم مقري مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين.