زلزال قوي يهز اليونان ويسبب أضراراً

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال شدته 6.3 درجة على مقياس ريختر مدينة «لاريسا» الكبيرة في وسط اليونان، اليوم الأربعاء.

وسبب الزلزال حالة ذعر وألحق أضراراً بطرق وجسور ومئات المباني.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع قتلى حالياً. وقال ثانوس مافراكيس وهو من سكان «داماسي» بالقرب من «لاريسا»، «كان الأمر مخيفا حقا». وأضاف، أمام منزله الذي أصيب بأضرار جسيمة «لحسن الحظ، كنت أعمل في الحقول، وإلا لما كنت على قيد الحياة».

وقال كوستاس أغوراستوس حاكم منطقة ثيساليا، إن «مئة مبنى تضررت حسب التقديرات الاولية». وكان يتحدث في داماسي إحدى أكثر القرى تضرراً إلى جانب ميسوهوري وتيرنافوس.

وعبر عن ارتياحه؛ لأنه «لم ترد أنباء عن وقوع إصابات»، بينما سيتم نصب خيام في ملعب للسكان الذين تضررت منازلهم.

وفي إيلاسونا على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً إلى الشمال، توضح كريسولا كاتسيولي الموظفة في مكتب رئيس البلدية أن «كل شيء حدث بسرعة كبيرة». وقالت، إن «الناس خرجوا جريا من المباني ولا تزال هناك هزات ارتدادية».

وشعر السكان بخمس هزات ارتدادية على الأقل تتراوح قوتها بين 3,4 و5,7 درجة بعد ساعة من الزلزال، حسب مرصد أثينا. لكن الدفاع المدني لا يتوقع هزات قوية وإن كان الخبراء يرصدون «ظاهرة ما زالت مستمرة».