وفاة متعاقد أميركي خلال هجوم صاروخي في العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، وفاة متعاقد مدني أميركي أثناء الاحتماء من صواريخ أطلقت على قاعدة عسكرية في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في بيان "لا يمكننا تحديد المسؤولية في الوقت الحالي، وليس لدينا تقدير كامل لحجم الأضرار".

وأضاف كيربي أنه تم استخدام الأنظمة الدفاعية الخاصة بقاعدة "عين الأسد" الجوية وأن وزير الدفاع لويد أوستن يتابع الموقف عن كثب.

واستهدفت عشرة صواريخ، على الأقل اليوم الأربعاء، قاعدة "عين الأسد" التي تضم قوات أميركية في الأنبار بغرب العراق، على ما أفادت مصادر أمنية عراقية وغربية.

وأوضح المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي في العراق، واين ماروتو في تغريدة أن "عشرة صواريخ استهدفت قاعدة عسكرية عراقية هي قاعدة عين الأسد التي تضم قوات من التحالف في 3 مارس 2021 قرابة الساعة 07,20 (04,20 ت غ)".

وأضاف ماروتو أن "قوات الأمن العراقية تقود التحقيق" في الهجوم.

وأكد المصدر الأمني العراقي أن الصواريخ أطلقت من قرية قريبة من "عين الأسد"، وهي منطقة صحراوية.