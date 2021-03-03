السودان يتسلم شحنة من لقاح كورونا ويبدأ التطعيم قريبا

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قالت وزارة الصحة السودانية إن الخرطوم ستتسلم، اليوم الأربعاء، أول شحنة من اللقاحات المضادة لكورونا عبر آلية «كوفاكس».

وأضافت الوزارة أنها ستبدأ تطعيم طواقمها الطبية «مطلع الأسبوع المقبل».

تتألف هذه الشحنة الأولى من 828 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» وتسلم عبر آلية «كوفاكس».

وقالت المسؤولة في وزارة الصحة داليا إدريس إنه سيتم إعطاء وحدات الشحنة الأولى من اللقاح إلى 414 ألفاً من الفرق الطبية على مستوى البلاد اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وعبر وزير الصحة السوداني عمر النجيب، في مؤتمر صحفي، عن ارتياحه «لوصول أول شحنة من لقاح كورونا»، موضحاً أنه «سيقدم مجاناً والفرق الطبية وكبار السن سيكونون أولى الفئات التي تحصل عليه».

وأشار النجيب إلى أن وصول اللقاح «خطوة رئيسية» في معركة السودان ضد الفيروس الذي أصاب 28500 شخص، توفي 1900 منهم.

وقالت إدريس إنها تتوقع وصول مزيد من الشحنات حتى نهاية سبتمبر المقبل، لتغطي عشرين بالمئة من سكان البلاد الذين يبلغ عددهم نحو أربعين مليون نسمة.



