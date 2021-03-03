ماعت: أردوغان يستخدم إخوان بنجلاديش وإندونيسيا للترويج للخلافة

نشرت مؤسسة ماعت، تقريرًا كشفت فيه أن سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تسببت فى عزل تركيا عن الشرق الأوسط نتيجة دعمه قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتمويله العديد من الجرائم التى يقومون بها فى المنطقة.

وقال التقرير، إن أردوغان يحاول استغلال إخوان إندونيسيا وبنجلاديش فى الترويج بأن تركيا دولة الخلافة الإسلامية، وما يؤكد ذلك هو الزيارات المتعددة التى أجراها مسئولون فى أنقرة إلى مأوى الجماعة الإرهابية هناك، كما قد أعرب الرئيس التركى عن نيته زيارة إندونيسيا خلال العام الجاري.

وأوضح التقرير، أن هناك العديد من التساؤلات حول لماذا ما زال أردوغان يجد الأمل فى التنظيمات الإخوانية برغم ما تسببت به فى خسائر للدولة التركية إلى الحد الذى جعلها غارقة فى الديون ومنعزلة عن شرق العالم دون أى جدوى لمحاولاته الزائفة؟.