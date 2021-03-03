بعد حصول شقيقتي الملك على لقاح كورونا في الخارج … غضب كبير في إسبانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 07:16 مساءً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 3 - مارس - 2021 7:13 مساءً

ذكرت صحيفة ”إل كونفيدينسال“ الإلكترونية الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن شقيقتي ملك إسبانيا حصلتا على لقاح للوقاية من فيروس كورونا في أبوظبي الشهر الماضي، أثناء زيارة لوالدهما هناك، الأمر الذي أثار الغضب محليا حيث لا يزال معظم الإسبان ينتظرون تلقي اللقاح.

وزارت إلنا دي بوربون وشقيقتها كريستينا، الملك السابق خوان كارلوس، الذي يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ مغادرته إسبانيا في أغسطس/ آب على أثر فضيحة.

ولم تتضح كيفية حصول الأختين على اللقاح في ضوء أن الإمارات لا توفر التطعيم المجاني لكوفيد-19 سوى للمقيمين والمواطنين، وتطلب من أجل ذلك بطاقة هوية سارية.

وتشير إحصاءات مركز بيانات (وورلد إن داتا) إلى أن نحو 60 % من سكان الإمارات تلقوا اللقاح حتى الآن.

وقالت وزيرة العمل يولاندا دياز لتلفزيون (تي.في.إي) الرسمي الإسباني: ”هذا أمر بغيض، قبيح للغاية“.

وأضافت: ”نحن، من لهم نوع ما من التمثيل، علينا أن نكون قدوة“.

وقالت إنه ”لا يصح تلقي أفراد العائلة الملكية اللقاح بينما لا يزال الكثير من العاملين بالقطاع الطبي والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة في إسبانيا ينتظرون التطعيم“.

ولم يرد مكتب المحاماة الذي يتولى شؤون كريستينا على طلب للتعليق، كما رفضت المؤسسة الثقافية الاجتماعية التي تعمل فيها إلنا دي بوربون التعليق.

وتهدف إسبانيا إلى تطعيم 70 % من سكانها البالغ عددهم 47 مليونا بحلول الصيف، لكن لم يتلق الجرعات الكاملة للقاح سوى 1.3 مليون حتى الآن أو ما يمثل 2.7% من الإجمالي.