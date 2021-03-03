السودان يتسلم أول شحنة من لقاحات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الصحة السودانية أن السودان سيتسلم، الأربعاء، أول شحنة من اللقاحات المضادة لكورونا عبر آلية “كوفاكس”.

وتتألف هذه الشحنة الأولى من 828 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا وسلمت عبر آلية كوفاكس لتأمين تطعيم سكان الدول الفقيرة خصوصا.

وقالت المسؤولة في وزارة الصحة السودانية داليا إدريس إنه سيتم إعطاء وحدات الشحنة الأولى من اللقاح إلى 414 ألفا من الفرق الطبية على مستوى البلاد اعتبارا من الأسبوع المقبل. وأضافت أنه يتوقع وصول مزيد من الشحنات حتى نهاية أيلول المقبل لتغطي 20% من سكان البلاد الذين يبلغ عددهم نحو 40 مليون نسمة.

وعبر وزير الصحة السوداني عمر النجيب في مؤتمر صحافي عن ارتياحه “لوصول أول شحنة من لقاح كورونا”، موضحا أنه “سيقدم مجانا والفرق الطبية وكبار السن سيكونون أولى الفئات التي تحصل عليه”.

وأشار إلى أن وصول اللقاح “خطوة رئيسية” في معركة السودان ضد الفيروس الذي أصاب 28500 شخص توفي 1900 منهم.