معلومات “مقلقة” حول أمن الكابيتول.. والشرطة الأمريكية تتحرك

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات
اقتحام الكونغرس (أرشيفية)
أعلنت شرطة الكابيتول الأميركية، أنها “عززت الإجراءات الأمنية هذا الأسبوع حول مبنى الكابيتول بسبب “معلومات مقلقة” تلقتها”، مشيرة الى انها “تعمل أيضًا على زيادة الأمن في ثلاثة مطارات محلية ومحطات قطار العاصمة من أجل ضمان السفر الآمن لأعضاء الكونغرس”.
هذا وتسربت معلومات، في وقت سابق، عن “هجوم آخر في 4 اذار في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأسبوع الماضي.
يشار إلى أن القائمة بأعمال قائد شرطة الكونغرس الأميركي، يوجاناندا بيتمان كانت قد حذرت من أن جماعات مسلحة شاركت في أحداث شغب السادس من كانون الثاني الماضي تخطط لنسف مقر الكونغرس ” الكابيتول” وقتل أكبر عدد ممكن من أعضائه عندما يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن خطابه.