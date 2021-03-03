مصرع فتاة بعد تعاطيها مؤثرات عقلية.. وزميلة لها رهن الاعتقال والتحقيق

جدة - عبدالحي حسين - فتحت عناصر الشرطة القضائية في مدينة سلا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الثلاثاء، لتحديد ظروف، وملابسات استهلاك ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاتان، وشخص من ذوي السوابق القضائية، لمؤثرات عقلية، ترتبت عنها إصابة أحدهم بمضاعفات صحية خطيرة، نقل على إثرها في حالة غيبوبة إلى قسم الإنعاش، بينما تعرضت إحدى الفتاتين لطارئ صحي توفيت على إثره في المستشفى، صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، اليوم، أن مصالح الأمن في مدينة سلا كانت قد توصلت بإشعار حول دخول ثلاثة أشخاص في حالة تخدير متقدمة في غرفة في سطح أحد المنازل في حي الرحمة، حيث تمت معاينة فتاتين في حالة غير طبيعية، وبرفقتهما شخص يبلغ من العمر 53 سنة كان في حالة غيبوبة، ما استدعى نقله إلى المستشفى، حيث تم الاحتفاظ به في قسم العناية المركزة، بينما تم إيداع الفتاتين رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك لتحديد ظروف، وملابسات هذه القضية، وكشف طبيعة المادة المخدرة، التي استهلكوها.

وأضاف المصدر ذاته أن إحدى الفتاتين تعرضت لطارئ صحي على مستوى البطن، صباح اليوم، ما تطلب نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، غير أنها توفيت في المؤسسة الاستشفائية.

وحسب البلاغ نفسه، وضعت جثة المتوفية في قسم الأموات في المستشفى رهن التشريح الطبي، لكشف أسباب الوفاة، وطبيعة المواد، التي تم استهلاكها، بينما تواصل الشرطة القضائية أبحاثها في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة، لكشف جميع ظروف، وملابسات هذه القضية.