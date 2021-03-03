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تشكيلة الرجاء واتحاد سيدي قاسم لمبارتيهما في كأس العرش

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عماد الدين تزريت 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أعلن كل من مدرب الرجاء الرياضي، واتحاد سيدي قاسم، تشكيلة فريقيهما الرسمية للمباراة، التي ستجمعهما، بداية من الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، في المركب الرياضي محمد الخامس في الدارالبيضاء برسم سدس عشر كأس العرش.

ويدخل جمال السلامي المباراة بالأسماء التالية: محمد بوعميرة، ومحمد سبولة، وعبد الإله مدكور، وعمر العرجون، وسومايلا واتارا، وزكريا الوردي، ونوح السعداوي، وأيوب ناناح، ومحمود بنحليب، وإلياس حداد، وبين مالانغو.

وسيبدأ اتحاد سيدي قاسم المباراة بالتشكيلة التالية: لحسن النفاعي، وحميد رزقي، وجمال الدين تكاثرة، وأيوب الداودي، وحمزة الموشوم، ومحمد، السواعدة، ومنير لبيوي، وعمراني ياسر، وخباش يونس، وأنوار غوتة، ومهدي المنصوري.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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