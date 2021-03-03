في تصريح غريب.. ادعمار: فيضانات تطوان من عند الله ولا دخل لأحد فيها

جدة - عبدالحي حسين - في الوقت الذي تكبد عدد من المواطنين، في مدينة تطوان، خسائر مادية هامة، جراء الفيضانات، التي شهدتها “الحمامة البيضاء”، يوم أول أمس، متسائلين، عن الجهة التي ستعوض خسائرهم. خرج رئيس جماعة تطوان، محمد ادعمار، بتصريح غريب، قال فيه إنه لا يتوفر على جواب بشأن الجهة التي ستعوض المواطنين عن الخسائر المادية.

وأضاف ادعمار، أن الفيضانات تعد من الكوارث الطبيعية، ولا دخل لأحد فيها، مكتفيا بالقول: ” ما حدث من عند الله”، وفقا لتعبيره، كما عبر عن تأسفه عن ما جرى للمواطنين، وقال:” الحمد لله الفيضانات لم تسجل خسائر بشرية”.

وذكرت السلطات المحلیة لعمالة تطوان، أول أمس الاثنين، أن تساقطات مطریة مھمة، بلغت 100 ملم ما بین السابعة صباحا والرابعة بعد الزوال من الاثنین الماضي ، سجلت بمدینة تطوان، مما أدى إلى ارتفاع منسوب بعض المجاري المائیة وتسجیل فیضانات بمجموعة من قنوات الصرف، نجمت عنھا العدید من الخسائر المادیة، ودون أن تخلف أي إصابات بشریة.

وأوضح المصدر نفسه، في ھذا الصدد، أنه تم تسجیل تسرب میاه الأمطار لما یناھز 275 منزلا بمجموعة من أحیاء المدینة، فیما جرفت التدفقات الفیضانیة 11 سیارة خفیفة.

وأضاف أن التساقطات الغزیرة أدت إلى الانھیار الجزئي للجدران الخارجیة لبعض المؤسسات والمرافق، وغمر بعض المقاطع الطرقیة بالمیاه، مع ما رافق ذلك من اضطراب أو توقف لحركة السیر بعدد من المحاور والمسارات الطرقیة.

وأكد المصدر ذاته، أنه جرت تعبئة كافة الموارد البشریة واللوجستیكیة الضروریة، من أجل مواجھة ھذه الوضعیة الاستثنائیة، والتخفیف من تأثیر ھذه الفیضانات، والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنین، والتدخل من أجل إعادة انسیابیة حركة السیر بالمحاور المقطوعة.