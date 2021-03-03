جامعة حضرموت تمنح درجة الماجستير للباحث مقداد عمرو الغرابي

محمد الفلاح - الأربعاء 3 مارس 2021

منح قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة حضرموت، الأربعاء 3 مارس/ آذار، الباحث مقداد عمرو الغرابي درجة الماجستير عن رسالته الموسومة بـ(The verbal Inflection of the Hadhrami Eastern Bedouin Dialect)، "تصريف الفعل في اللهجة الشرقية البدوية الحضرمية".

وتكونت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور حسن عبيد الفضلي، رئيساً ومشرفاً، جامعة حضرموت، الدكتور خالد عوض بن مخاشن، عضواً ومناقشاً داخلياً، جامعة حضرموت، الدكتور سعيد سعد القميري، عضواً ومناقشاً خارجياً جامعة حضرموت، فرع المهرة.

وفي بداية المناقشة قدم الباحث الغرابي عرضاً موجزاً عن رسالته، استعرض فيه النظرية والمفاهيم والمنهجية التي استخدمها في التحليل مع أهداف الرسالة وأهميتها.

من جانبهما، ناقش كلا من الدكتورين القميري وبن مخاشن، الباحث في ما احتوته رسالته .. مبديان ملاحظاتهما عليها، والتي من شأنها إغناء الرسالة وصقلها وتنقيحها.

وفي ختام الجلسة أجيزت الرسالة، ومنح الطالب درجة الماجستير في علم اللغة ودراسات اللغة الإنجليزية.