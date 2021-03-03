لا خسائر من الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد غرب العراق

المناطق - وكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أن القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية بغرب العراق صباح اليوم لم يوقع أية خسائر.

وأفادت الخلية في بيان لها، أن عشرة صواريخ نوع كراد استهدفت صباح اليوم قاعدة عين الأسد الجوية من دون أن تلحق أية خسائر تذكر، مضيفةً بأن القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق هذه الصواريخ, “من دون إيراد مزيد من التفاصيل”

يذكر أن قاعدة عين الأسد الجوية الواقعة غرب محافظة الأنبار تضم قوات عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي.