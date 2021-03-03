البنتاجون يكشف حصيلة الهجوم على"عين الأسد" غربي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن التقديرات الأولية تشير لقصف قاعدة عين الأسد بالعراق بـ10 صواريخ، من نقاط تقع إلى جهة الشرق.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية في مؤتمر صحفي، إلى قصف قاعدة عين الأسد أسفر عن وفاة متعاقد مدني أمريكي نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

ولفت إلى أنه "لا تقارير حتى الآن عن إصابات في صفوف العسكريين الأمريكيين".



وأكد كيربي، أنه "لا يمكننا تحميل مسئولية قصف قاعدة عين الأسد إلى أي جهة في الوقت الحالي، وأجهزة الأمن العراقية تباشر التحقيق".

ونوه إلى "استخدام الأنظمة الدفاعية الخاصة بقاعدة عين الأسد الجوية، وإن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يتابع الموقف عن كثب".

وقاعدة عين الأسد (القادسية سابقاً) تعد ثاني كبرى القواعد الجوية العسكرية بالبلاد بعد "بلد الجوية"؛ إذ تعد مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي.

وتتسع القاعدة لـ5 آلاف عسكري مع المباني اللازمة لإيوائهم مثل الملاجئ والمخازن المحصنة والثكنات وملاجئ محصنة للطائرات ومرافق خدمية أخرى.

وفي نهاية عام ٢٠١٤ ضمت القاعدة ٣٠٠ جندي ومدرب ومستشار أمريكي وطائرات للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.