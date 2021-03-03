حذرت من " اللعب بالنار".. روسيا تندد بعقوبات الغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نددت موسكو، الأربعاء، بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على مسؤولين روس كبار.

واعتبرت روسيا تلك العقوبات على خلفية تسميم المعارض أليكسي نافالني، أنها "غير مقبولة" وحذرت الغربيين من "اللعب بالنار".



هذه العقوبات التي أقرتها بروكسل رسميا الإثنين وأعلنتها واشنطن الثلاثاء تستهدف عدة مسؤولين روس كبار بينهم ألكسندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفدرالي النافذ ورئيس إدارة السجون الروسية ألكسندر كلاشنيكوف وحتى المدعي العام ايجور كراسنو.

وتنص على منع دخول الأراضي وتجميد أصول المسؤولين الذين تشملهم العقوبات ويبلغ عددهم 9، في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

واعتبر الناطق باسم الكرملين الأربعاء هذه العقوبات "غير مقبولة على الإطلاق" مشيرا إلى أنها "تسيء بشكل كبير إلى العلاقات السيئة أساسا" بين روسيا والغربيين بسبب الخلافات المستمرة حول الملفات الدولية الكبرى والاتهامات بالتدخل في الانتخابات والتجسس وعمليات القرصنة المعلوماتية.

وأضاف "نعتبر أن مثل هذه القيود غير مقبولة على الإطلاق" واصفا إياها بانها "سخيفة وغير مبررة". وتابع "ليست سوى تدخل في الشؤون الداخلية لروسيا".



واعتبر بيسكوف أيضا أن اتهامات واشنطن بحق جهاز الأمن الفدرالي الروسي بالوقوف وراء تسميم نافالني العام الماضي، "شائنة".

وقال "لا يمكننا إلا التعبير عن أسفنا لان معارضينا يلجأون تحديدا الى مثل هذه الأساليب التي لها أثر مدمر على العلاقات الثنائية" مضيفا أن روسيا سترد على العقوبات "بالشكل الذي يتوافق أكثر مع مصالحنا الخاصة".

ومساء الثلاثاء نددت الخارجية الروسية في بيان "بهجوم معاد ضد روسيا" يأتي ضمن "سياسة أميركية خالية من المنطق والمعنى ولا تؤدي إلا الى الاضرار بشكل إضافي بالعلاقات الثنائية" مع موسكو.

وتابعت "سنرد على أساس مبدأ المعاملة بالمثل" مؤكدة أن "الحسابات الهادفة لفرض شيء ما على روسيا عبر العقوبات أو ضغوط أخرى فشلت في الماضي وستفشل اليوم".

وأضافت الوزارة "سنواصل الدفاع بشكل منهجي وحازم عن مصالحنا الوطنية وصد كل اعتداء. نحض زملاءنا على عدم اللعب بالنار" معتبرة من جانب آخر أن الولايات المتحدة "فقدت الحق الأخلاقي في تلقين الآخرين درسا".