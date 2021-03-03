المحكمة الجنائية الدولية: فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب ارتكبت بالأراضي الفلسطينية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، نيتها في فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب ارتكبت في فلسطين.

وبحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم"، فإن مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أكد اليوم نيته فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

وفي الخامس من فبراير الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب محتملة فيها.

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في ديسمبر رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.

يشار إلى أن فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في عام 2002، لكن إسرائيل ليست عضوا فيها.

ورحبت الجهات الفلسطينية بهذا القرار، فيما استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعلان المحكمة واصفاً إياها "بالهيئة السياسية".

كما أعربت الولايات المتحدة الجمعة عن "قلقها العميق" حيال قرار المحكمة.