وزير الخارجية عن سد النهضة: نسعى لاتفاق يضمن حقوقنا المائية ولا ينتقص من حق إثيوبيا في التنمية

الشارقة - اميمة ياسر -

أشاد سامح شكري وزير الخارجية، بدور الأشقاء العرب في دعم مصر موقف مصر والسودان خلال العملية التفاوضية الجارية حول سد النهضة الإثيوبي لضمان عدم المساس بحقوقهما المشروعة في هذا الشأن.

وأكد شكري، خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة اليوم الأربعاء، أن مصر تسعى لاتفاق مائي يحفظ حقوقها المشروعة بمياه النيل ولا ينتقص من حق إثيوبيا في التنمية .

وأضاف وزير الخارجية: "لم نسعى إلى انتقاص أي طرف ولكن نسعى للوصول إلى اتفاق يضمن حقوقنا المشروعة ولا ينتقص من حق إثيوبيا في التنمية وحقوق مصر والسودان فى مياه النيل".