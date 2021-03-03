شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عصام يشكر الرئيس لإطلاق اسم البدرى فرغلى على أحد شوارع بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى كرم المعارض النبيل البدرى فرغلي وسمح بإطلاق اسمه على أحد شوارع بورسعيد بعد وفاته، مضيفا: "لو كان رئيس آخر ممن سبقوا السيسي كنت لا اعتقد أنه يفعلها".

وأضاف علاء عصام، أن البدرى هو سياسي شعبى نادر استطاع أن يدخل قلوب ملايين المصريين بمسيرته السياسية والنضالية خلال الثلاثين عام الماضية، متابعا :"لم يشكك أحد في نضاله ووعيه وعشقة لوطنه وإيمانه بقضيته وذكاءة ونجاحة في إعطاء أصحاب المعاشات حقوقهم رغم أنف الحكومة، كل التحية لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، والتحية والشكر والامتنان لصديقي عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد".

ويثبت نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوما بعد يوم، أنهم يدركون الدور الذى أوكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم.

حيث يتفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.