شكرا لقرائتكم خبر عن "افريقية النواب" توصى بإنشاء لجنة بالمجلس الأعلى للثقافة خاصة بالشأن الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب شريف الجبلى رئيس اللجنة، بإنشاء لجنة دائمة فى المجلس الأعلى للثقافة خاصة بالشأن الأفريقى.

يأتى ذلك في ضوء ما اقترحه النائب شريف الجبلى، خلال دراسة اللجنة ما ورد فى بيان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فيما يخص الشأن الأفريقى والذى استمع المجلس إليه بجلسته المعقودة يوم الأربعاء 27 من يناير 2021، وهى التوصية التى سيتضمنها التقرير البرلمانى للجنة.

وأثنى النائب شريف الجبلي رئيس اللجنة بجهود الوزارة نحو تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر ودول القارة الافريقية، مؤكداً ضرورة تدعيم تواجد القوى الناعمة للوزارة من خلال (المسلسلات _ الافلام _ المسرحيات)، وإنشاء مركز ثقافى مصرى فى أهم الدول الأفريقية.

وشهد اجتماع اللجنة مناقشة بيان وزيرة الثقافة مطلع الأسبوع الجارى، حيث استعرض الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الأنشطة والفعاليات الخاصة بأفريقيا، والتي تتسم بالتنوع والشمولية لكافة أوجه الثقافة.

وأوضح أن الشأن الأفريقى ليس قاصرا على فعاليات تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى بل هو أمر ممتد، وسوف يشهد العديد من الفعاليات فى الفترة القادمة.

وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة "اعرف أهلك" للتواصل مع السفارات الأفريقية بهدف دعم العلاقات الثنائية بين مصر ودول أفريقيا، كما قامت مكتبة مصر العامة بتدشين مبادرة "لغتي أفريقية" و"مشروع 1000 قائد أفرو آسيوى" بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية.

وجاري حالياً إطلاق مبادرة المركز القومي للترجمة بالتعاون مع وزارة الخارجية تحت شعار "أفريقيا تحكي" وهي تهدف إلي ترجمة مجموعة من النصوص الأفريقية في (الشعر والرواية والمسرح وأدب الأطفال والأساطير) لكي تحكي أفريقيا قصص تحررها، وبهدف دعم العلاقات الثقافية المصرية مع الجانب الأفريقي، كما تم إعتماد إصدارات تتضمن20 عنوان يتعلق بالشأن الأفريقي وكانت أبرز العناوين هي: (أفريقيا وتحولات النظام الدولي، الثقافة والمثقفون في أفريقيا، السياسات الصناعية والتحول الإقتصادي في أفريقيا، مصر في أفريقيا الشرقية، الترجمة في كينيا، مصرية في السودان، صراعات الحرب البادرة في أفريقيا).

وأكد أن وزارة الثقافة تقوم بالتواصل المستمر مع سفارات مصر بدول القارة لدعم توجه مصر لأفريقيا والمشاركة في الاحتفالات القومية لهذه الدول.

وأوضح عزمي بأن هناك مبادرات تتم "أونلاين"، نظرا لجائحه كورونا، ويشارك فيها المثقفين والمفكرين الأفارقة من العديد من الدول، مشيراً إلى أنه يتم معاملة الأفارقه زائرى المتاحف الفنية والقوميه التابعة للوزارة معاملة المصريين، فيما يخص أسعار التذاكر المباعة لمدة عام.