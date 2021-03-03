شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر ينظم ملتقى توظيفي بدار السلام بالتعاون مع شركات كبرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم النائب محمد تيسير مطر، أمين السر بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متلقى توظيفى للشباب بدار السلام وذلك بالتعاون مع شركات كبرى.

وانتهت الشركات الكبرى من إجراء المقابلات الخاصة بوظيفة كاشير، ضمن الوظائف التى تم توفيرها بالتعاون مع مكتب النائب محمد تيسير مطر.

وقام مطر بتوفير وسيلة نقل للمتقدمين ذهابا وعودة من دار السلام وحتى مقر المقابلة، متمنيا التوفيق لكل المتقدمين للوظائف التي تم الإعلان عنها، كما وعد بتوفير المزيد من الوظائف خلال الفترة المقبلة.

ويثبت نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوما بعد يوم، أنهم يدركون الدور الذى أوكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم .

ويتفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.