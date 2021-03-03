شكرا لقرائتكم خبر عن المرشحون فى انتخابات نقابة الصحفيين يبدأون الدعاية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عدد من المرشحين لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين على عضوية المجلس، عصر اليوم الأربعاء، الدعاية الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقرر إجراؤها 5 مارس الجارى.

ورفع المرشحون لعضوية مجلس نقابة الصحفيين شعارات: "تمثيلكم شرف وخدمتكم واجب، نقابة لكل الصحفيين"، فى حين غابت الدعاية الانتخابية للمرشحين على مقعد النقيب.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، قد أعلنت الكشوف النهائية لأسماء المرشحين فى انتخابات التجديد النصفى المقرر إجراؤها على منصب النقيب وعضوية المجلس فى 5 مارس المقبل.

ويذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، أغلقت من قبل باب التنازلات والطعون، والتى استمرت فى فتح الباب لمدة خمسة أيام، وكان مجلس نقابة الصحفيين أعلن من قبل عن تشكيل لجنة للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات برئاسة خالد ميري وكيل النقابة وعضوية الزملاء الخمسة المستمرون في مجلس النقابة وتفويضهم فى اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في لجنة الاشراف علي الانتخابات ومخاطبة الجهات القضائية للاشراف علي العملية الانتخابية.