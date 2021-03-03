شكرا لقرائتكم خبر عن إخوان تونس يلجأون لأسلوب الإساءة لتشويه قيس سعيد بعد انتقاده مظاهراتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما وجه الرئيس التونسى قيس سيعد انتقادات حادة على مسيرات حركة النهضة – إخوان تونس- التي وصفها بأنها إفلاس سياسى، معلنا عن عدة مشروعات تونسية، لجأت قيادات النهضة إلى أسلوب الإساءة، مستخدمين المصطلحات الفجة لتشويه صورة الرئيس التونسى.

تجلت الألفاظ المسيئة في هجوم الإخوان على الرئيس التونسى فيما كتبه القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: " الواضح اليوم أن لدينا رئيسا لا يسمع ولا يبصر ولا يفقه في عالم السياسة شيئا، وهو يعيش في كوكب آخر" وفقا لقوله.

ولم يتوقف عند هذا الحد، بل قال في كلمة أخرها نشرها عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الرئاسة تدير كل الملفات بالمناورات والخدع، من إقالة إلياس الفخفاخ في خطوة استباقية والزعم بأنه قد استقال بنفسه لافتكاك المبادرة من البرلمان، إلى تحريض الجيش ومحاولة استدراجه للانقلاب، ثم السعي لافتكاك السلطة عبر رئيس تنسيقيته بسوسة، الذي وضعه على رأس وزارة الداخلية، الى كذبة الطرد المسموم بلا سمّ، ومحاولة تنصيب حكومة ملحقة بديوان نادية عكاشة في خرق فاضح للدستور، الى التستر على تلقي لقاحات الإمارات وتضارب التصريحات.. ويبدو أن القائمة ستطول وتطول".

وشبه القيادى الإخوانى، الرئيس التونسى برأس المنافقين، قائلا :"كل القرائن تشير إلى أن ساكن قرطاج مكيافيلي مخاتل، متكالب على السلطة وأبعد ما يكون عن نموذج الفاروق عمر.. يستدعي عبد الله بن سلول في خطاباته ويبدو ان بن سلول يقبع هناك في قرطاج".

كان السياسى التونسى منذر قفراش، اتهم حركة النهضة – إخوان تونس بتركيب أجهزة تصنت للتجسس على مؤسسات الدولة التونسية وخاصة الأمنية.

ونشر منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تكشف حقيقة أجهزة التجسس التركية على تونس.

وحذر "قفراش" أجهزة الدولة التونسية من التجسس عليهم وخاصة الأجهزة الرفيعة، قائلا :"ترددت كثيرا قبل نشر هذه الصورة فقد تكون سببا فى موتى لكن لا يهم الوطن قبل الأشخاص....حذارى سيدى رئيس الجمهورية هذه الصورة لجهاز تجسس وتحكم عن بعد فى طائرات مسيرة هذا الجهاز فى الصورة الأولى موجود بصفاقس وشارع محمد الخامس والأخطر موجود بمنطقة سكنك بالمنيهلة ووقع تركيبهم من طرف خبراء أتراك منذ أشهر يمكنكم التأكد من ذلك بالملف الموجود لدى فرقة الإرشاد للأمن الوطنى بصفاقس.. هذا الجهاز من أخطر الأجهزة فى العالم للتحكم فى الطائرات العسكرية المسيرة، وأنصحكم بالكشف عن الطائرات التركية التى أهدتها تركيا مؤخرا لتونس فيمكن أن تكون مرتبطة بهذا الجهاز السري".